Milan-Lille, Ibrahimovic inamovibile: lo svedese vuole superare Inzaghi

ULTIME NOTIZIE MILAN-LILLE: I RECORD DI IBRAHIMOVIC

MILAN LILLE – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic, che è davvero inarrestabile. L’attaccante, dopo il gol in rovesciata contro l’Udinese, giocherà dal primo minuto anche contro il Lille, gara in programma stasera a San Siro.

Ibrahimovic è carico come sempre, anche perchè vuole sfatare un piccolo tabù. Il fuoriclasse ha segnato in tutte le partitein cui ha giocato, tranne nelle due del girone di Europa League contro il Celtic e lo Sparta Praga. Una settimana fa ha avuto la possibilità di segnare su rigore, ma Ibra ha tirato il pallone sulla traversa.

Ovviamente stiamo parlando solo di statistiche, perchè onestamente è impossibile rimproverare qualcosa a Ibrahimovic in questo momento. Basta vedere la media gol incredibile: una rete ogni 51 minuti. Zlatan, però, si sa, non si accontenta mai, e questa sera vuole raggiungere un nuovo record: se segnasse, infatti, diventerebbe il rossonero più anziano di sempre ad aver segnato in una partita di Champions e Europa League (escludendo i preliminari). Ibrahimovic supererebbe così Pippo Inzaghi, che ha segnato al Real Madrid all’età di 37 anni, 2 mesi e 25 giorni.

Al di là comunque dei record personali, c'è una partita da vincere. Il Milan, con un'eventuale vittoria, andrebbe a più cinque punti su chi insegue (il Lille e eventualmente il Celtic) e permetterebbe alla squadra di Pioli di ipotecare la qualificazione. Come detto, il tecnico farà un po' di turnover, ma Ibrahimovic sarà ancora titolare. E' in splendida forma. Insomma, il Milan si aggrappa sempre a Zlatan, anche in Europa League.