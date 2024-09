Ibrahimovic cambia strategia comunicativa: “L’importante è il Milan”

Forse non tutti hanno colto il senso delle battute di Zlatan Ibrahimovic , ma sembra che anche lui abbia appreso una lezione importante. Durante la sua carriera da calciatore, abbiamo accettato e persino apprezzato alcune delle sue uscite esuberanti, ma come dirigente la situazione è diversa , specialmente in un momento così critico per il Milan.

Le sue dichiarazioni prima del derby, se non rappresentano un vero e proprio cambio di rotta, possono comunque essere interpretate come un passo indietro per un dirigente che si è ritrovato a gestire il club nonostante abbia appena iniziato il suo percorso. In effetti, mentre alcune aziende adottano la filosofia del "training on the job" per i nuovi assunti, qui si è andati addirittura oltre.