Milan, Ibrahimovic si allontana sempre più: troppi infortuni, rinnovo difficile

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Ibrahimovic potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione per via dei troppi infortuni

Enrico Ianuario

L'avventura di Zlatan Ibrahimovic con il Milan potrebbe finire al termine di questa stagione. O almeno nelle vesti da calciatore. Alcune indiscrezioni di mercato provenienti dalla Francia parlano di come l'attaccante svedese possa non rinnovare con il club di via Aldo Rossi. Secondo 'Footmercato', il motivo sarebbe legato ai troppi infortuni patiti dal campione classe '81, il quale in questo momento è fermo ai box per un problema alla coscia riscontrato durante il ritiro con la sua Nazionale. Questa situazione avrebbe portato la dirigenza del Milan a prendere una decisione che, anche per via dell'età del giocatore, appare inevitabile: terminare l'avventura al Milan.

Dopo essere tornato al Milan nel gennaio del 2020, Ibrahimovic veste la maglia rossonera da quattro anni ed è stato uno degli artefici principali della rinascita rossonera. Grazie al suo carisma, alla sua presenza nello spogliatoio e ai suoi gol, lo svedese ha trascinato la squadra allenata da Stefano Pioli al ritorno in Champions League prima e alla conquista dello scudetto dopo. Durante la sua seconda avventura in maglia rossonera, lo svedese ha segnato 37 gol in 78 presenze. L'ultima realizzazione risale a poche settimane fa su calcio di rigore durante la partita persa in trasferta contro l'Udinese. Questi numeri si aggiungono a quelli della sua prima esperienza al Milan. Dal 2010 al 2012 Ibrahimovic aveva segnato ben 56 gol in 85 presenze.

Nonostante possa lasciare il Milan al termine del campionato, per Ibrahimovic si tratta di intraprendere due strade: continuare a giocare ma con un'altra squadra oppure appendere gli scarpini al chiodo e lavorare all'interno della dirigenza di via Aldo Rossi. Vedremo, dunque, cosa accadrà da qui a giugno.