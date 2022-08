Milan, Ibrahimovic tra campo e futuro da dirigente: il punto

Zlatan Ibrahimovic lavora per tornare in campo a gennaio 2023, intanto all'orizzonte un futuro come dirigente del Milan per lo svedese

Carmelo Barillà

Zlatan Ibrahimovic lavora per tornare in campo a gennaio 2023, intanto all'orizzonte un futuro come dirigente per l'attaccante svedese. Obiettivi importanti per una storia d'amore che continuerà a lungo. Ibra continua ad allenarsi per bruciare le tappe e tornare arruolabile il prima possibile. Certo l'età è un fattore da tenere in considerazione e Pioli lo aggregherà alla squadra solo una volta che lo svedese si sarà pienamente ristabilito.

Ibrahimovic: futuro da dirigente del Milan

Ibra non ha mai nascosto il fatto che Milano sia la sua seconda casa. E, molto presto, potrebbe diventare anche la prima. La sua famiglia dovrebbe trasferirsi nel capoluogo lombardo a stretto giro. La moglie Helena e i due figli Maximilan di 15 anni e Vincent di 13 sono pronti a seguirlo in pianta stabile a Milan e si trovano già in Italia. Un segnale che il futuro di Ibrahimovic sarà da dirigente del Milan o in un ruolo quantomeno affine.

I ragazzi, da qualche giorno, frequentano la scuola calcio rossonera, sotto l'attento sguardo di Zlatan che li accompagna agli allenamenti. E chissà che il futuro non riservi qualche altro Ibrahimovic al Milan. Per adesso c'è papà Zlatan, prima in campo e poi da dirigente al fianco dell'amico Paolo Maldini.