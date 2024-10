Milan, un altro Ibrahimovic nella Svezia: prima chiamata per Maximilian

Milan, arriva l'annuncio ufficiale: Maximilian Ibrahimovic convocato dalla Svezia Under 18

"Lo seguo esattamente da un anno. Innanzitutto, ha giocato sempre di più nella squadra Under 18 del Milan e ha ottenuto più tempo per giocare durante lo scorso anno. Da allora è cresciuto e ha fatto bene. Ha fatto un ottimo inizio in Primavera. Per noi è una buona occasione vederlo nel nostro ambiente. La qualità principale che mi è rimasta è che arriva alle situazioni in cui puoi segnare gol e alle situazioni finali, è bravo in questo. È bravo a entrare in area di rigore e in quella che chiamiamo end zone. Questa squadra è in viaggio da oltre un anno. Ma ora abbiamo una buona opportunità per portarlo e guardarlo. Lo conosciamo meglio e lui conosce noi. La mia aspettativa è di vederlo nel nostro ambiente".