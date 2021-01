Milan, Ibrahimovic supera lo Zlatan nerazzurro: i numeri | News

Ultime Notizie Milan News: Ibrahimovic indiavolato

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, mette in primo piano delle curiosità interessanti su Zlatan Ibrahimovic. Con la presenza contro il Torino in Coppa Italia, lo svedese ha totalizzato 117 presenze con i rossoneri, le stesse collezionate in tre stagioni all’Inter. Con la partita contro il Cagliari, in programma lunedì prossimo, il Milan diventerà il club italiano con cui ha giocato di più. In generale, al primo posto c’è il Psg, club con cui Zlatan ha totalizzato 180 partite.

Ibrahimovic rispetto al passato ha affinato le doti di palleggiatore: sono cresciute le medie dei palloni giocati, dei passaggi effettuati e di quelli riusciti. Inoltre Ibra è più rifinitore che in passato (2 occasioni create a gara contro l’1,7 dei tempi nerazzurri), ma è migliorato anche sotto porta. All’Inter, infatti, segnava un gol ogni 147 minuti, al Milan invece una rete ogni 122. La cosa incredibile è che in questa stagione Ibrahimovic ha alzato pure la sua media gol: 11 gol in 12 presenze, cioè una rete ogni 76 minuti.

Quindi non sorprendono le parole che Ibrahimovic ha rilasciato ieri a Repubblica: "Finché sto bene, vado avanti. Sono sempre stato onesto, non voglio mettere nessuno in una situazione da cui non può uscire. All'inizio ho firmato per 6 mesi: è capitato, a chi era tornato al Milan la seconda volta, che non sia andata bene. Siamo stati più flessibili lasciandoci vie d'uscita".