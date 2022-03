Milan, ora c’è anche Ibrahimovic: Zlatan fattore chiave per lo scudetto

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è tornato finalmente a disposizione nel match con il Napoli. C'è anche lui nella corsa scudetto

Zlatan Ibrahimovic è tornato. Come viene riportato dal Corriere dello Sport, l'attaccante del Milan si è rivisto in campo contro il Napoli dopo 43 giorni di assenza. Solo cinque minuti per lo svedese, ma molto importanti per riprendere confidenza con il ritmo della gara e per aiutare la squadra rossonera a mantenere il vantaggio.