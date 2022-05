Milan, sarà l’ultima gara di Ibrahimovic a San Siro? I dubbi di Zlatan

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, potrebbe giocare l'ultima partita a San Siro davanti ai suoi tifosi. Sarà effettivamente così?

Domenica c'è Milan-Atalanta e questa potrebbe essere l'ultima partita di Ibrahimovic a San Siro. Fa effetto sentirlo dire, ma la situazione è questa. Lo svedese non ha ancora preso una decisione: da una parte c'è la voglia di continuare e godersi un altro anno di "adrenalina", dall'altra i problemi al ginocchio sono sotto gli occhi di tutti. Ibra è il primo a conoscere il suo fisico e dunque dovrà essere onesto con se stesso e capire se può essere effettivamente ancora determinante in campo. Fuori dal campo non ci sono discussioni, visto che tutti sottolineano quanto sia importante Zlatan all'interno dello spogliatoio.

Probabilmente Ibrahimovic prenderà una decisione al termine della stagione. Lo svedese non è mai stato un giocatore normale e chissà che l'eventuale scudetto non possa far avanzare nella sua testa l'idea di lasciare da vincente. Sarebbe la fine gloriosa di un campione, che ha fatto la differenza in tutti i campionati in cui ha giocato. Allo stesso tempo non è facile iniziare una nuova fase della propria vita, cosa che capiscono bene i giocatori. Vedremo cosa succederà, ma di sicuro Ibrahimovic merita un gran finale. Il Milan può regalarglielo.