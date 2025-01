Ibrahimovic a Riyadh: “Non sono il presidente del Milan, ma spero in…”

Pranzo istituzionale all’Ambasciata italiana di Riyadh per i vertici di Milan, Atalanta, Inter e Juventus , le quattro squadre italiane protagoniste della EA Sports Supercup 2025 . Durante l’incontro, i rappresentanti dei club hanno pronunciato discorsi di ringraziamento, sottolineando l’importanza della quinta edizione della Supercoppa Italiana ospitata in Arabia Saudita. Ecco, di seguito, le parole:

Zlatan Ibrahimovic, advisor di RedBird per il Milan: "Non sono il presidente del Milan e sono un uomo di poche parole, ringrazio l'ambasciatore per l'invito e mando un grande in bocca al lupo alle squadre presenti, spero in grandi partite".