Milan, Ibrahimovic: rientro in gruppo e convocazione contro il Verona

Zlatan Ibrahimovic si avvicina finalmente al rientro in campo. Queste le ultime sull'attaccante svedese fornite da 'Sky Sport'

Il rientro di Zlatan Ibrahimovic è ormai imminente. Ecco gli ultimi aggiornamenti sullo svedese dell'inviato di 'Sky Sport' Manuele Baiocchini: "Salvo ulteriori problematiche, Ibra dovrebbe essere mercoledì, o al più tardi giovedì, con la squadra. Ibrahimovic, quindi, avrebbe due-tre giorni di allenamento con il gruppo per essere poi convocato nel match contro il Verona. Per la gara contro il Verona ci saranno Giroud, che questa mattina ha segnato un gol in un'amichevole con la Primavera, e Calabria, che era tornato dalla nazionale con un problema all'adduttore, ma già dall'inizio della prossima settimana potrà iniziare ad allenarsi". Intanto il Milan è pronto ad anticipare un colpo già a gennaio >>>