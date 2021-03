Milan, Ibrahimovic quinto giocatore più anziano nella storia del club | News

Le ultime notizie sul Milan. Ibrahimovic risulta essere il quinto giocatore più anziano nella storia del Milan: al primo posto Costacurta

Dopo aver stabilito il record di giocatore più anziano nella storia della Nazionale svedese giocando contro la Georgia, il numero 11 rossonero non può dire la stessa cosa con il club in cui milita. Infatti, nella storia del Milan, Zlatan Ibrahimovic, con i suoi 39 anni, si trova al quinto posto nella speciale classifica dei giocatori più anziani della società. Dopo aver superato Pippo Inzaghi fermo a 38 anni e 9 mesi, Ibra ha davanti a sé Albertosi (40 anni e 3 mesi), Storari (40 anni e 11 mesi) e Maldini (40 anni, 11 mesi e 5 giorni). Al primo posto, inarrivabile, Alessandro Costacurta, con l'ultima presenza in maglia rossonera a 41 anni e 25 giorni. Intanto si sono fatti dei passi in avanti per il rinnovo di Kessié.