Milan, Ibrahimovic punta la Juventus e un nuovo record | Serie A News

Milan-Juventus, Ibrahimovic ci sarà? Le ultime

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’obiettivo di Zlatan Ibrahimovic, secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, è piuttosto chiaro. L’attaccante svedese vuole rientrare in campo per Milan-Juventus del prossimo 6 gennaio 2021.

Ibra, come noto, è fermo dallo scorso 22 novembre, quando, a Napoli, si procurò una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Guarito da quella, quando sembrava poter rientrare in campo per Sassuolo-Milan di domenica 20 dicembre, ha rimediato una soffusione emorragica al soleo del polpaccio della stessa gamba.

Con conseguente nuovo stop. Ibrahimovic vorrebbe esserci per Milan-Juventus perché, in caso di vittoria, il Diavolo potrebbe spedire i bianconeri a -13 in classifica in Serie A, e, di fatto, estromettere la squadra di Andrea Pirlo dalla lotta per lo Scudetto. Che, adesso, vede le milanesi condurre il gioco.

L’infortunio muscolare che ha colpito Ibrahimovic, comunque, è serio ed affrettare i tempi di recupero non sarebbe saggio. Anche perché il centravanti scandinavo ha pur sempre 39 anni. Milan-Juventus, però, Zlatan non vorrebbe davvero perdersela. Anche perché, va detto, il numero 11 del Milan ha messo nel mirino un altro record.

Finora, sommando tutte le competizioni, Ibrahimovic ha segnato 78 gol per il Diavolo. La sua intenzione è quella di superare al più presto Nils Liedholm, suo connazionale, che, in 12 stagioni al Milan dal 1949 al 1961, di reti ne segnò 89.