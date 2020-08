Milan, Ibrahimovic potrebbe cambiare il numero di maglia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, si continua a lavorare al rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. Dal Milan e dall’entourage dello svedese non trapelano notizie, ma anche ieri è stata una giornata positiva che avvicina ulteriormente Ibra al club rossonero.

In attesa del rinnovo, Ibrahimovic pensa a cambiare il numero di maglia. Il 21 è stata una scelta assolutamente inedita, ma non è detto che lo svedese possa scegliere nuovamente numeri a lui cari come ad esempio il 9 o l’11

ECCO TUTTI GLI OBIETTIVI DI MERCATO DEL MILAN >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>