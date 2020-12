Milan, Ibrahimovic: “Pioli? Mi fa giocare anche quando voglio riposare”

Ultime Notizie Milan News: le parole di Ibra su Pioli

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nell’intervista realizzata con Massimo Ambrosini a Sky Sport, ha parlato di Stefano Pioli. Ecco cosa ha detto.

"Abbiamo un mister che chiede di giocare in modo preciso. Mi piace come giochiamo, ha trovato un modo per fare uscire il massimo dalle mie qualità. Mi fa giocare nel miglior modo per aiutare la squadra. Parla tanto con me e mi chiede tante cose così come chiede tanto alla squadra. È normale che voglio giocare sempre, ma è anche lui che mi dice sempre di giocare anche quando voglio riposare. Sono disponibile, anche quando mi chiede di giocare 45' in EL. Sento tanto questo senso di responsabilità e mi piace tanto".