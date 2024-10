Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, negli ultimi tempi era stato assente da Milanello, nel corso delle varie sedute di allenamento. Una scelta, quella dello svedese, che non è mai stata spiegata precisamente, nonostante le parecchie domande a riguardo. Anche prima del match contro il Bruges in Champions League, a 'Sky', gli è stato chiesto il motivo della sua assenza. Ma anche in quel caso Ibra è stato piuttosto vago sulla questione. Sta di fatto che, in ogni caso, per diverso tempo l'ex attaccante non si è fatto vedere. Le cose, però, nella giornata odierna sono cambiate.