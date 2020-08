Milan, Ibrahimovic: media gol più che raddoppiata dopo il suo ritorno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan si gode il nuovo ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, alle ore 23:30 di ieri, è sbarcato all’aeroporto di Linate dopo l’accordo raggiunto per il prolungamento del contratto. Una trattativa lunga, perché Ibra ha preteso di essere il giocatore più pagato della rosa e percepirà 7 milioni di euro netti. Cifra spropositata a giudicare dai suoi 38 anni? Forse, ma non se si considerano i numeri del Milan post Zlatan. Prima di gennaio, la squadra di Stefano Pioli viaggiava ad una media di 0,98 gol a partita, mentre con il 21 in campo la media è cresciuta a ben 2,23 marcature.

