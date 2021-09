Milan, Ibrahimovic lavora per esserci domenica sera

Continuano le terapie per risolvere il fastidio al tendine d'Achille di Ibrahimovic, attaccante del Milan. Ecco le ultime notizie.

Ieri sera il Milan ha perso ad Anfield, ma senza sfigurare, e si chiede come sarebbe andata se avesse avuto in campo dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, classe 1981, ha subito un fastidio al tendine d'Achille della gamba sinistra che lo ha costretto a rimanere a casa. Lui il grande assente della sfida, che è stato costretto a seguire il match da casa davanti alla TV. Un riposo precauzionale. Ciò significa che l'obiettivo è, ovviamente, quello di tornare già domenica sera in campo, in occasione del match contro la Juventus a Torino. Proprio allo Stadium si era infortunato il 9 maggio scorso. Poi si è operato in estate ed è stato out due mesi. Ibrahimovic scalpita e non vede l'ora di tornare. Sui social ricorda sempre a tutti di essere il migliore, anche con i lacci sciolti... Ibra vuole esserci domenica, ma difficilmente sarà titolare. Calciomercato Milan: un talento 2000 nel mirino