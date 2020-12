Milan, Ibrahimovic: “La famiglia mi manca tanto. Non ne posso più”

Ultime Notizie Milan News: le parole di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera. Ibrahimovic ha parlato della mancanza della famiglia, in questo momento in Svezia.

"La mia famiglia? Mi manca. Tantissimo. Ma proprio tantissimo. Sono allo stremo, non ne posso più. Vorrei stare con mia moglie e con i miei figli Maximilian e Vincent, che hanno 14 e 13 anni e vivono in Svezia. I miei figli? Disciplina anche per loro. Quando giocano a calcio non li giudico come papà ma come calciatore. E soprattutto non devono farlo per me. Hanno la gioia di giocare? Tirano fuori la passione? Si allenano seriamente? E allora va bene. Mia moglie? Non è una calciatrice, è giusto che abbia la sua privacy e la sua vita. Ognuno di noi ha un percorso e non deve farsi travolgere dagli altri. I ragazzi vanno a scuola. In Svezia è tutto più aperto, il governo ha fatto altre scelte".