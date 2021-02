Milan, Ibrahimovic infortunato dopo il derby? Le sue condizioni / PM News

Milan, le ultime sulle condizioni di Ibrahimovic

Nell’immediato post-partita del derby Milan-Inter, Stefano Pioli ha spiegato il perché della sostituzione di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, a detta dell’allenatore rossonero, è uscito dal campo a causa di un crampo. Diverse le voci circolate nella giornata odierna, che parlavano di un infortunio al polpaccio di lieve entità, ma comunque da tenere sotto osservazione. Noi di PianetaMilan.it proviamo a fare chiarezza. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione non risultano problemi per Ibra, che oggi ha svolto normale allenamento di scarico come tutti i compagni di squadra impegnati in partita. Nessun allarmismo dunque: il numero 11 rossonero sarà a disposizione già in Europa League contro la Stella Rossa. Ibra a ha ricevuto il famoso Tapiro d’Oro nelle scorse ore: ecco come ha reagito >>>