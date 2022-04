Milan, Ibrahimovic out 10 giorni. Le condizioni degli altri infortunati | PM

Secondo quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', il Milan dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic per circa dieci giorni

Secondo quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', il Milan dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese, infortunatosi alla vigilia del match contro il Torino per un sovraccarico al ginocchio, dovrà stare ai box per circa dieci giorni. Salterà, dunque, le partite contro Genoa e Inter, così come potrebbe non essere a disposizione per la sfida contro la Lazio.