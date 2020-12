Milan, Ibrahimovic ha ancora dolore: ipotesi rientro a gennaio / News

Milan, brutte notizie da Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimovic ha svolto l’allenamento con il resto del gruppo, notizia accolta in maniera molto positivo dall’ambiente e dai tifosi del Milan. Occhio però agli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche: secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito, lo svedese ha sentito ancora dolore a distanza di qualche ora dalla seduta odierna. Da qui l’idea di rieffettuare dei test nella giornata di domani, ma la convocazione in vista del match contro il Sassuolo è tutt’altro che certa. Lo staff tecnico vuole affrontare il tutto con molta cautela; per questo si fa avanti l’ipotesi di un rientro nel mese di gennaio per averlo al top della forma per le partite contro Benevento e Juventus del 3 e 6 gennaio. Intanto Ibra ha rilasciato una lunga intervista alla UEFA: le dichiarazioni >>>