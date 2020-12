Milan, Ibrahimovic: “Nessuno può domarmi. Ecco il mio segreto” | News

Ultime Notizie Milan News: l’intervista a Ibrahimovic

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della Uefa. Ecco le parole di Ibrahimovic.

Sulle motivazioni: “Ho 39 anni e per quello che ho già fatto in carriera, non avrei motivo di continuare a fare questo lavoro. Ancora oggi però ho la stessa passione di sempre, non mi sento mai soddisfatto e voglio sempre di più. Non vedo molti giocatori della mia età che giocavano o giocano ancora oggi come sto facendo io adesso. Quando un giocatore supera i 30 anni, inizia la sua parabola discendente e infine si ritira. Invece io a 30 anni ho iniziato a migliorare. Ho sentito atleti americani dire che hanno speso più di un milione di dollari per mantenere il proprio corpo in forma. Io ho 39 anni. Sono in forma. Gioco ai massimi livelli. Spendo zero per mantenermi in forma. Il segreto non è quanto si spende, il segreto sta nella testa – quanto lo vuoi, quanto sei disposto a sacrificare. Questo è il segreto: la mentalità. E la mentalità non ha prezzo”.

Sulla scommessa di giocare a 39 anni: “Vorrei il cervello di Zlatan nel corpo di un 25enne! Oggi mi stanco prima rispetto a quando ero più giovane. Dormo molto perché ho bisogno di recuperare di più. Diciamo che in passato dopo le partite impiegavo un giorno per recuperare, stare bene ed essere nuovamente fresco. Oggi mi servono dai due ai tre giorni, che è una cosa normale per la mia età”

Su quando si ritirerà: “Fin quando giocherò, lo farò ai massimi livelli. Il giorno in cui non sarò più al top, allora smetterò di giocare perché ho bisogno di sentirmi vivo. Ho bisogno di sentire di poter dare qualcosa in cambio. Non voglio avere vantaggi perché ho 39 anni. Non voglio che mi si dica “ehi, rallenta” e così via per non farmi stancare troppo. No, voglio essere considerato come un giocatore di livello mondiale e voglio essere trattato alla pari degli altri perché in questo modo posso spingermi ancora di più”

Su chi tirerebbe i rigori tra lui e Messi nella sua squadra: “Li tirerei al 100% io perché sono il capitano di questa squadra. Io decido chi tira i rigori. Tirerei i primi tre, poi ne lascerei uno a lui, poi tirerei gli altri tre, poi ne lascerei un altro a lui”.

Su chi ha i tatuaggi più belli tatuaggi tra lui e Beckham: “Tutti i miei tatuaggi sono nella schiena così non li vedo e non mi stanco di loro vedendoli ogni giorno. Penso di aver smesso con i tatuaggi perché non ho più spazio nella schiena. Le gambe invece non le tocco perché per me sono un dono mentre davanti non voglio tatuaggi”

Sulla bacheca migliore tra lui e Maxwell: “Lui ha una coppa che io non ho: la [UEFA] Champions League. Questa è l’unica differenza tra la sua bacheca e la mia. Entrambi abbiamo passato momenti indimenticabili e abbiamo avuto una grande carriera. Abbiamo vinto tanti trofei insieme. Lui è il mio migliore amico nel mondo del calcio, e sono felice e orgoglioso di poter condividere la felicità con lui. È un ragazzo fantastico. E ha molta pazienza per [sopportarmi]. Questa è una grande qualità”.

Su chi sta invecchiando meglio tra lui e Benjamin Button: “Io lo sto facendo meglio perché ne sono la prova vivente. Benjamin Button è solo una storia inventata. Sono il profilo perfetto per quel film. Io sto creando un film reale con la mia vita mentre Benjamin Button è stato solo un film inventato per il cinema”

Su chi vincerebbe un braccio di ferro tra lui e King Kong: “Io distruggerei King Kong. 100%. Lo distruggerei”

Su chi ha più probabilità di essere domato tra cui e un leone: “Zlatan, al 100%. Si può domare un leone, ma non si può domare Zlatan. Zlatan è un animale diverso”.

Calciomercato Milan: colpo Luis Alberto. Contatti con la Lazio. VAI ALLA NOTIZIA>>>