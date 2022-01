Milan, la novità tattica: Ibrahimovic dietro Giroud. Pioli ci pensa

Stefano Pioli, allenatore del Milan, starebbe pensando a far giocare insieme Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Ecco le novità

Salvatore Cantone

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud insieme. E' questa la possibilità descritta dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. Secondo il quotidiano, infatti, Stefano Pioli - che ieri ha caricato la squadra a Milanello - starebbe pensando di far giocare contemporaneamente i due attaccanti. Certo, non è detto che questa soluzione possa essere applicata dal primo minuto, ma nemmeno “soltanto” quando le cose si mettono male.

Fino a questo momento Ibrahimovic e Giroud hanno condiviso solo spezzoni: cinque partite in Serie A tra il 3-2 al Verona di ottobre e l’1-2 con lo Spezia dell’ultimo turno, per un totale di 116 minuti giocati uno a fianco dell’altro. I due si cercano per aprirsi spazi importanti, ma l'intesa non è ancora decollata del tutto. Possibile un 4-4-2 o un 4-2-4 più spregiudicato, ma attenzione anche a un'altra possibilità.

La rosea, infatti, parla anche di mantenere il 4-2-3-1, con Ibrahimovic nella posizione di trequartista. Allo svedese piace arretrare per smistare il gioco e rifinire per i compagni, e dunque la convivenza con Giroud è possibile. Il senso del gol di Ibra è rimasto lo stesso di dieci anni fa, ma il gusto per aiutare gli altri a sfondare è cresciuto. Pioli ci pensa, anche perchè Brahim Diaz sta attraversando un periodo difficile. Zlatan non sarà una scheggia, ma garantirebbe una fisicità che lo spagnolo non ha. Insomma, staremo a vedere. Intanto ci sono novità importanti di calciomercato sul difensore.

