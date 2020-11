Milan, Ibrahimovic eletto miglior calciatore del mese di ottobre / News

Milan, Ibra miglior giocatore del mese di ottobre

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come ha dichiarato Stefano Pioli in conferenza stampa, sono ormai finiti gli aggettivi per descrivere Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, in occasione di Udinese-Milan, ha dato un’ulteriore prova della sua straordinaria forma fisica e della sua importanza per la squadra. Un gol e un assist che hanno permesso al Diavolo di rimanere in testa alla classifica. Soltanto l’ultima di una serie di match in cui Ibra continua ad essere decisivo. Una continuità di prestazioni che, come riporta l’Associazione Italiana Calciatori, gli ha permesso di essere eletto come miglior giocatore del mese di ottobre. Un traguardo niente male a 39 anni.

