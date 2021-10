Milan, Ibrahimovic è tornato: lo svedese disponibile contro il Verona

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è allenato ieri con la squadra rossonera. Lo svedese è pronto a tornare in campo

Salvatore Cantone

Zlatan Ibrahimovic è pronto ad aiutare il Milan. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, lo svedese ieri ha svolto tutto il lavoro con la squadra. Ibra sarà convocato per la partita di domani contro il Verona, anche se probabilmente andrà in panchina. Il vero obiettivo resta la gara di Champions League contro il Porto, match fondamentale per i rossoneri per restare nella competizione.

Domani il titolare sarà Olivier Giroud, con il francese che ha recuperato definitivamente dai problemi alla schiena. Ibrahimovic sarà pronto a subentrare a gara in corso, pronto a prendere le misure in vista della sfida contro il Porto. Zlatan nell'ultimo periodo ha giocato pochissimo, ma l'attaccante non molla, visto che vuole dimostrare ancora una volta di essere determinante per questa squadra.

Come detto, domani tocca a Olivier Giroud, che vuole ritornare a segnare con continuità, così come aveva fatto contro il Cagliari. Prima il coronavirus, poi i problemi la schiena, ma anche in questo periodo il francese ha dimostrato la sua professionalità e la sua importanza. Insomma, Pioli può sorridere perchè finalmente ha possibilità di scegliere. Ibrahimovic e Giroud sono pronti.