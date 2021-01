Milan, Ibrahimovic è infinito: lo svedese ha nuovi traguardi da raggiungere

Ultime Notizie Milan News: infinito Ibrahimovic

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic. Nonostante i 39 anni, lo svedese continua a stupire. Dopo diverse settimane di stop, infatti, Ibra ha regalato la vittoria contro il Cagliari con una splendida doppietta.

In Milan-Atalanta di oggi Ibrahimovic taglierà il traguardo delle 600 presenze nei vari campionati giocati in carriera. I gol invece sono 498 in 821 gare complessive. Mancano quindi solo due reti al traguardo dei 500 gol, con Zlatan che in questa stagione ha segnato ben cinque doppiette.

I traguardi personali sono comunque relativi. L'obiettivo di Ibrahimovic è quello di vincere lo scudetto. Lo svedese ha vinto dovunque, ma probabilmente questo sarebbe il più bello della sua carriera. Difficile prevedere cosa accadrà, ma una cosa è certa: Zlatan farà di tutto per riuscirci.