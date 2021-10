Milan, Ibrahimovic e il messaggio d’auguri del club rossonero

Oggi è il giorno di Ibrahimovic, festeggiamolo insieme con gli auguri del Milan sul sito ufficiale del club rossonero. Eccoli.

Che giorno per Zlatan! Oggi il nostro attaccante raggiunge la cifra tonda, un compleanno speciale che avrebbe voluto festeggiare in campo contro l'Atalanta, magari con uno dei suoi gol. Per il rientro dovrà pazientare ancora un po', dovendo supportare "da fuori" la squadra impegnata a Bergamo.