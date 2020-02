Milan, Ibrahimovic è carico: vuole giocare contro Inter e Juventus

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic è carico. E’ tornato al Milan anche e soprattutto per vivere sfide come quella del derby, e dunque, partirà dal primo minuto contro l’Inter. L’attaccante questa mattina ha lavorato in gruppo per il riscaldamento e la parte tattica, poi successivamente ha continuato col lavoro personalizzato.

Come viene però riportato da Sport Mediaset, Ibrahimovic non solo vuole giocare il derby, ma anche la partita di Coppa Italia contro la Juventus, in programma giovedì prossimo a San Siro. In quattro giorni il Milan affronterà due partite che possono cambiare un'intera stagione, e dunque Zlatan vuole aiutare la squadra in un momento così importante e delicato. Vedremo cosa deciderà di fare Pioli, ma Ibrahimovic è troppo importante per decidere di rinunciarci con avversari così importanti, anche se a mezzo servizio. Insomma, Inter e Juve sono nel mirino.

