Milan, Ibrahimovic domani si sottoporrà a nuovi esami al polpaccio

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic prosegue il suo percorso di recupero totale dopo l’infortunio al polpaccio rimediato in allenamento un paio di settimane fa.

Dopo la giornata di riposo che Stefano Pioli ha concesso per oggi a tutto il gruppo, lo svedese, domani si sottoporrà a nuovi esami per avere un riscontro sui tempi di recupero. Ibrahimovic, vorrebbe forzare, ed essere a disposizione già per la partita di Lecce prevista per lunedì prossimo, ma resta più probabile un suo rientro a tutti gli effetti il 28 giugno contro la Roma.

Nel frattempo, Luka Modric del Real Madrid, lancia messaggi d’amore verso il Milan. Se vuoi conoscere le sue parole, continua a leggere >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓