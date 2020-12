Milan, Ibrahimovic domani in Italia: controlli fisici entro fine anno / News

Milan, controlli a breve per Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo un breve rompete le righe natalizio, il Milan oggi è ritornato a lavorare a Milanello. Come riporta l'agenzia 'ANSA' sedici giocatori della Prima squadre e tre della Primavera hanno preso parte all'allenamento facoltativo fissato da Stefano Pioli. Domani il via alla ripresa definitiva, con il rientro di tutti i giocatori, infortunati compresi. Uno di questi è Zlatan Ibrahimovic che, dopo il ritorno dalla Svezia, si sottoporrà a controlli fisici entro il 31 dicembre per valutare le sue condizioni. Occhio anche a Simon Kjaer e Ismael Bennacer, con il danese che è il più vicino al rientro in campo.