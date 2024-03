“Milan, Ibrahimovic garanzia: per me farà …”: l’opinione dell’esperto

"Cardinale è stato chiaro ieri sera, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di Ibrahimovic nel Milan - ha detto Condò sul tema -. Lo svedese dal punto di vista tecnico e sportivo è diventato un elemento chiave, bruciando le tappe in questi mesi e imparando moltissimo. Personalità ingombrante? Ibra è una garanzia per questo gruppo, non è solo un esecutore ma un uomo che farà strategia nel club". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Lazio-Milan in tv o diretta streaming >>>