Milan, Ibrahimovic cerca il gol: la rete a San Siro manca dal 12 settembre

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, cerca il gol a San Siro contro il Cagliari: la rete al Meazza manca da parecchi mesi

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non vede l'ora di tornare a giocare e a segnare. Lo svedese in questa stagione ha segnato 8 reti in campionato, ma solo di queste a è stata segnata a San Siro. Quando? Esattamente il 12 settembre, cioè la partita vinta contro la Lazio, in cui Ibra segnò il definitivo 2 a 0. Anche questa sera Olivier Giroud sarà titolare, ma il centravanti svedese spera di entrare e far esultare il pubblico rossonero. Ibra si ritira? Il Milan prenota il sostituto! Le ultime news di mercato >>>