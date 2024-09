Biasin duro contro Ibrahimovic: “Al Milan servono fatti e non slogan”

Critiche per Ibrahimovic

“Quando il leone va via i gatti si avvicinano, quando leone torna i gatti spariscono e non mi riferisco alla squadra. Io lavoro sempre, sono sempre presente, sono andato via qualche giorno solo per motivi personali. Il mio ruolo è semplice: comando io, sono io il boss e gli altri lavorano per me”. Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic nel pre partita a Sky. Biasin non risparmia le critiche e afferma: "Così parlò Ibrahimovic prima del match: strategicamente una scelta sbagliata (se proprio devi, fallo nel post partita dopo aver pesato il risultato), formalmente anche peggio. Il Milan non è una vetrina per dar sfogo al proprio ego, soprattutto in questo momento ha bisogno di fatti, certamente non di slogan". LEGGI ANCHE: Milan, non solo Terzic: nella lista anche Sarri e Tuchel