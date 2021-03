Milan, Ibrahimovic appena arrivato in hotel a Verona / PM News

Milan, Ibrahimovic arrivato a Verona

Il Festival di Sanremo rappresenta già il passato, Zlatan Ibrahimovic è nuovamente focalizzato sul Milan. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, lo svedese ha appena raggiunto la squadra in hotel a Verona. Alle ore 15, infatti, i rossoneri affronteranno gli scaligeri nel match valido per la 26^ giornata di Serie A. Una sfida importante per mantenere le distanze dalla Juventus e riprendere la corsa dopo il brutto pareggio contro l’Udinese. Zlatan, dunque, sarà al Bentegodi per sostenere i suoi. Stefano Pioli perde altri due pezzi per Verona-Milan: ecco di chi si tratta