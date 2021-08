Milan, Ibrahimovic andrà a Sanremo? Ecco come stanno le cose | News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, potrebbe tornare nuovamente sul palco di Sanremo? Ecco come stanno le cose

Salvatore Cantone

Zlatan Ibrahimovic, come sempre, fa discutere. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri lo svedese ha pubblicato un post su Instagram in cui sembra far intuire una nuova partecipazione a Sanremo. Nel video si vede Ibra in moto diretto verso Sanremo e alcuni spezzoni dell'edizione scorsa. I tifosi rossoneri sui social si sono arrabbiati, visto che secondo loro l'attaccante dovrebbe concentrarsi esclusivamente sul Milan.

Ma come stanno veramente le cose? Al momento una partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo non trova conferma né dalla Rai e né dal Milan. Nell'ultimo rinnovo, infatti, il club rossonero si è cautelato inserendo proprio una clausola per evitare l'assenza dagli allenamenti di squadra del giocatore per dedicarsi ad attività extra. Il club rossonero, al momento, non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte di Ibra.

Difficile dunque pensare che Zlatan prenda di sprovvista il Milan presentando a sorpresa un nuovo accordo con la Rai, cosa che non sarebbe accettata dalla società. Possibile invece che il centravanti sia l'ospite d'eccezione in una sola puntata, cosa che permetterebbe al club e ai tifosi di stare tranquilli. Vedremo cosa succederà, ma Ibrahimovic è sempre al centro dei riflettori. Intanto domani sbarca Bakayoko. E non è finita qui per il Milan...