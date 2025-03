Milan, Ibrahimovic ancora assente. Gimenez in gruppo: le ultime

Il Milan si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali e Sergio Conceicao ritrova tutta la sua squadra in vista della delicata sfida di campionato contro il Napoli. I rossoneri voleranno allo Stadio Diego Armando Maradona per il match di domenica 30 aprile alle ore 20:45. Intanto, come riportato da Sky Sport, arrivano degli aggiornamenti importanti da Milanello.