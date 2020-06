Milan, Ibrahimovic affronta Gazidis: “Questo club è senza progetto”

MILAN NEWS – Acque agitate in casa Milan. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri Ivan Gazidis è tornato a Milanello dopo tre mesi con l’obiettivo di informare la squadra dell’accordo raggiunto con la proprietà sul tema della riduzione degli stipendi. In realtà, però, ci sono stati diversi nodi da sciogliere. In primis l’atteggiamento di Zlatan Ibrahimovic, che a questo punto dovrebbe lasciare il Milan al termine della stagione. Anche la maggior parte della squadra non avrebbe gradito la scelta di tempo dell’amministratore delegato.

Come detto, Gazidis ha portato in dote il sì di Elliott alla controproposta dei giocatori sul taglio agli stipendi. I giocatori del Milan subiranno un taglio del 50% sullo stipendio di aprile, diluito nei mesi: il 30% di quella mensilità, più il taglio di alcuni giorni lavorativi per i mesi successivi. L’ex Arsenal pensava di motivare i giocatori in questo modo, spiegando appunto questo compromesso ritenuto vantaggioso per loro, ma le cose sono andate in maniera diversa. Ibrahimovic, infatti, avrebbe detto: “Non è più il mio Milan, non c’è un progetto, se io sono qui è soltanto per passione”. Lo svedese è seccato dal licenziamento di Zvonimir Boban, che è stato fondamentale per il suo ritorno in rossonero. Alcuni componenti della rosa, in realtà, non avrebbero gradito questa presa di posizioni da parte di Ibra, ma Zlatan non è tipo da mezze misure.

E’ vero che l’affetto di Ibrahimovic per il Milan è intatto, ma è difficile che l’attaccante possa restare al Milan in questa situazione. In ogni caso il primo a prendere la parola dopo il discorso di Gazidis è stato il capitano Alessio Romagnoli, che ha chiesto il perché di una visita considerata tardiva e poco opportuna nei contenuti data l’imminenza di un match decisivo (la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus). L’amministratore delegato ha risposto in modo deciso, senza mai perdere la calma: il sudafricano ha spiegato che la questione stipendi è stata risolta dalla sede di Londra soltanto il giorno prima e in più ha ribadito la solidità della proprietà e la voglia nell’investire a cominciare dal progetto stadio. Gazidis inoltre ha chiesto alla squadra di dare il 100% da qui alla fine della stagione e che tutti saranno sotto osservazione nei rispettivi ruoli. Intervenuti anche Begovic, Bonaventura e Begovic, che hanno chiesto alla società di essere più presente.

A Milanello c’era Massara ma non Paolo Maldini. Questa assenza non è passata inosservata, anche se il club ha fatto filtrare che il direttore tecnica aveva già preso degli impegni. Pioli è restato a guardare, ben consapevole che l’ombra di Ralf Rangnick è sempre più presente. Ancora una volta Gazidis ha ribadito di non tenere conto delle indiscrezioni perchè non è stata presa ancora alcuna decisione sul futuro di nessuno. Il dirigente infine ha promesso alla squadra che sarà più presente, anche se non rientra nell’ottica anglosassone di un amministratore delegato. Il Milan in questo momento ha incertezze e ostacoli. La partita contro la Juventus può aiutare a superarli. INTANTO SI PUNTA AL RITORNO DI UN CENTROCAMPISTA, CONTINUA A LEGGERE >>>