Calciomercato Milan – Si punta al ritorno di Bakayoko, ma c’è un problema

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola, per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, il Milan starebbe pensando al ritorno di Tiémoué Bakayoko, classe 1994, colosso francese di proprietà del Chelsea che, quest’anno, ha giocato in prestito al Monaco, nella Ligue 1 francese.

Bakayoko non sarà riscattato dal club del Principato, tornerà ai ‘Blues’, ma è fuori dai progetti tecnici di Frank Lampard. Motivo per cui il Milan potrebbe avere una grande chance di riportarlo a Milanello dopo la bella stagione 2018-2019, nella quale Bakayoko collezionò 42 gare tra Serie A, Europa League, Coppa Italia e finale di Supercoppa Italia, segnando un gol nel derby di ritorno in campionato.

Per far sì che il gran ritorno di Bakayoko al Milan si concretizzi, però, andrà superato l’ostacolo ingaggio: troppi, infatti, i 7 milioni di euro netti l’anno che il francese percepisce attualmente dalla società londinese.