Milan, Ibrahimovic accusato di aver ucciso un leone nel 2011 | News

Secondo alcune voci dalla Svezia, pare che Ibrahimovic abbia ucciso un leone nel 2011 e messo i resti dell'animale nella sua casa a Malmo

Stando a quanto riportato dal quotidiano svedese 'Expressen', pare che Zlatan Ibrahimovic abbia dentro la sua casa a Malmo i resti di un leone ucciso da lui stesso in Sudafrica nel 2011. Tale notizia ha fatto infuriare l'associazione di animalisti 'Peta', i quali hanno speso delle parole al veleno nei confronti dell'attaccante del Milan. "Gli piace definirsi leone, ma uccidendo gli animali si dimostra codardo. Non ci vuole abilità per ucciderne uno in cattività che non ha avuto la possibilità di scappare, reagire, sopravvivere". Intanto l'agente di Insigne oggi si è recato a Casa Milan: ecco il motivo della visita.