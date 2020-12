Milan, Ibrahimovic a Sanremo: c’è un problema | News

Ultime Notizie Milan News: Ibrahimovic a Sanremo

MILAN NEWS – La notizia della giornata di oggi è che Zlatan Ibrahimovic parteciperà al Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo prossimo. Ad annunciarlo il conduttore e direttore artistico del Festival, Amadeus. Ecco le sue parole: “Per le 5 serate ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic senza saltare nessuna partita del Milan”.

C'è però un problema. Mercoledì 3 marzo a San Siro è in programma Milan-Udinese, turno infrasettimanale della Serie A. Gli orari non sono stati ancora ufficializzati, ma se si giocasse la sera è chiaro che Ibrahimovic non potrebbe essere presente sul palco di Sanremo. Possibile magari un messaggio videoregistrato o un collegamento post match da Milano.