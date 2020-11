Milan, Ibrahimovic a caccia di un record europeo: supererebbe Inzaghi

Milan, Ibrahimovic può superare Inzaghi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nonostante i suoi 39 anni compiuti, Zlatan Ibrahimovic continua a stupire e ad essere decisivo per il Milan. Lo svedese non ha nessuna intenzione di fermarsi, anzi è ad un passo dal raggiungere l’ennesimo traguardo della sua carriera. Qualora dovesse segnare nel corso di Milan-Lille, match valido per il terzo turno del girone H di Europa League, il numero 11 diventerebbe il più anziano marcatore del Milan tra Europa League e Champions League, superando Filippo Inzaghi, in gol a 37 anni e 86 giorni nel 2010 contro il Real Madrid.

