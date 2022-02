Milan, Ibrahimovic sta meglio: lo svedese torna ad allenarsi con il pallone

Secondo quanto testimoniato dallo stesso Zlatan Ibrahimovic sui social, lo svedese ha ricominciato ad allenarsi con il pallone

Zlatan Ibrahimovic sta meglio. Una buona notizia per il Milan e per Stefano Pioli, anche se questa sera lo svedese non sarà a disposizione per il match contro l'Udinese. Il numero 11 rossonero è out da un mese, in quanto ha rimediato un problema al tendine d'Achille nella partita del 23 gennaio contro la Juventus. Lo stesso Ibrahimovic, però, ha annunciato a modo suo di stare meglio e lo ha fatto pubblicando un video su Instagram in cui si vede chiaramente che le sue condizioni siano migliorate. Ibra, infatti, ha ricominciato a correre e soprattutto ad allenarsi con il pallone. Questione di tempo, dunque, per rivederlo in campo. Milan, si pesca ancora dal Real Madrid? Le ultime news di mercato >>>