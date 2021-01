Milan, i tormentoni del 2020: il rinnovo di Calhanoglu

Ultime Notizie Milan News: tormentone Calhanoglu

MILAN NEWS – Uno dei tormentoni di questo 2020 è sicuramente il rinnovo di Hakan Calhanoglu. E’ da diverse settimane, infatti, che si parla del prolungamento del turco, il cui contratto con il Milan è in scadenza nel giugno 2021.

Calhanoglu, arrivato al Milan nell’estate 2017 per circa 24 milioni di euro dal Bayer Leverkusen, ha sempre alternato alti e bassi nella sua avventura rossonera. Il turco in qualche occasione è stato beccato dal pubblico, ma prima Montella, poi Gattuso, e infine Giampaolo, l’hanno sempre schierato titolare. La svolta, però, è arrivata con Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic: dal loro arrivo Hakan ha cambiato passo, diventando uno dei leader tecnici della squadra.

E’ chiaro che le ottime prestazioni di Calhanoglu hanno attirato l’attenzione di diversi club, tra cui il Manchester United e la Juventus, ma la priorità del turco resta il Milan. I media per diversi giorni hanno parlato di un richiesta schock di circa 7 milioni di euro, ma in realtà il trequartista avrebbe chiesto 5 milioni, a fronte dei 2 milioni guadagnati attualmente. Il Milan, invece, avrebbe offerto 3,5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 4-5 anni.

C'è dunque ancora distanza tra le parti, anche se la sensazione è che alla fine si troverà un accordo. Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, ha rilasciato a tal proposito delle dichiarazioni a DAZN prima di Genoa-Milan: "Noi ci stiamo provando, ma anche loro. Situazione delicata perché sta andando a scadenza, c'è una collaborazione generale che dovrebbe fare trovare un accordo". Insomma, la trattativa non è facile, ma la speranza è che questo tormentone possa finire con una bella fumata bianca. Stefano Pioli sarebbe il più contento di tutti.