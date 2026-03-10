Milan, i tifosi della Lazio fermano la contestazione: 'Torniamo allo stadio'

In vista di Lazio-Milan, match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/26, i tifosi biancocelesti interromperanno la contestazione per tornare allo stadio
In vista di Lazio-Milan, in programma domenica 15 marzo all’Olimpico, i tifosi biancocelesti torneranno sugli spalti dopo settimane di protesta contro la società. La presenza sarà però limitata soltanto a questa partita. L’obiettivo è sostenere squadra e allenatore con un ultimo spettacolo sugli spalti, prima di riprendere la contestazione fino al termine della stagione. Di seguito, il comunicato ufficiale del tifo organizzato.
Lazio-Milan, i tifosi biancocelesti tornano all'Olimpico
—
"La storia della SS Lazio, quella ca**o di storia, siamo noi che ogni maledetta domenica la seguiamo, la sosteniamo, la amiamo come il nostro unico motivo di vita. Solo un uomo avido dal cuore arido non può capire la storia ed i sentimenti che animano questo popolo. Per questo motivo, non possiamo far altro che lasciarlo solo. Prima di congedarci abbiamo deciso di dedicarci un ultimo atto di amore per questa stagione sportiva. Invitiamo tutti i nostri fratelli Laziali ad entrare e riempire tutto l’Olimpico in ogni suo settore per la partita Lazio - Milan di domenica 15".