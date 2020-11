Milan, i talenti svedesi “scelti” da Ibrahimovic: i nomi | News

Ultime Notizie Milan News: Ibrahimovic e i talenti svedesi

MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic e non solo. Dal rinnovo dell’attaccante, infatti, sono ben tre talenti svedesi: Emil Roback (attaccante), Likas Bjoklund (trequartista) e Wilgot Marshage (centrocampista).

Roback si è messo in mostra in qualche amichevole precampionato del Milan. Il club rossonero l’ha preso per 2 milioni di euro dall’Hammarby, squadra di cui Zlatan è co-proprietario. Cifre decisivamente più basse per Bjorklund e Marshage, che fanno parte della Primavera di Federico Giunti.

L'unico come detto a essersi messo già in mostra è Roback, che ha fatto vedere delle ottime cose contro il Novara. Vedremo se nel corso della stagione ci sarà spazio per lui anche in gare ufficiali con la prima squadra.