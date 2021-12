Milan, i risultati del settore giovanile nel weekend: bene U18 e U17

Successi pesanti rispettivamente contro Verona e Cagliari, vittoria nel Derby per gli U14 del Milan, ecco tutti i risultati.

Risultati importanti nel fine settimana del Settore Giovanile rossonero. A valanga gli U17 a Cagliari, un rotondo 6-0, pesante il successo casalingo degli U18 contro l'Hellas Verona grazie al gol di Polenghi. Prestigiosa vittoria per gli U14 nel Derby con l'Inter, 3-2 il risultato finale. Bene anche le squadre femminili: vittorie con grande margine per l'U13 e l'U15, pareggio per l'U11 così come per la Primavera di Mister Corti, 3-3 contro il Tavagnacco.