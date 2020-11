Milan, i nazionali impegnati ieri: festa per Donnarumma e Gabbia | News

Ultime Notizie Milan News: festa azzurra con Donnarumma e Gabbia

MILAN NEWS (fonte:acmilan.com) – Pomeriggio di gioia per Matteo Gabbia: il difensore rossonero, titolare e capitano dell’U21 azzurra per la seconda partita consecutiva, ha festeggiato l’aritmetica qualificazione a Euro 2021 dopo il largo successo per 0-4 in Lussemburgo. Sempre in chiave azzurra, bello e convincente il successo serale della formazione guidata in panchina da Alberico Evani (vista l’assenza di Mancini): secco 2-0 alla Polonia, firmato Jorginho e Berardi.

Novanta minuti e porta inviolata per Gigio Donnarumma: in 5 partite giocate in azzurro nel 2020, è il terzo clean sheet per Gigio. L’Italia, mercoledì a Sarajevo contro la Bosnia, si gioca l’accesso alle Final Four. Panchina per gli altri rossoneri: Calabria, Romagnoli e Tonali.

86 minuti in campo per Çalhanoğlu, titolare nella vittoria per 3-2 della sua Turchia sulla Russia nel Gruppo 3 della Lega B in Nations League. Nel gruppo 1, invece, rinviata la partita tra Norvegia e Romania, che avrebbe visti impegnati altri due rossoneri: Jens-Petter Hauge e Ciprian Tătăruşanu. Serata amara per Rade Krunić, titolare e in campo fino al 78′ nella sconfitta della sua Bosnia per 3-1 contro l’Olanda, nazionali inserite nello stesso gruppo dell’Italia. Se per gli Oranje la qualificazione è ancora possibile, è ormai certa l’eliminazione del balcanici dalla competizione.

Infine, vittoria per 2-1 del Portogallo U21 su Cipro. Rafael Leão ha giocato il primo tempo della partita salvo poi essere sostituito, mentre Diogo Dalot non è sceso in campo. Vince anche la Danimarca di Simon Kjær, come di consueto capitano della sua nazionale: 2-1 sull'Islanda con doppietta di Eriksen.