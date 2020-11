Milan, Baresi: “Ibrahimovic non ha fine. E’ come Gullit e Van Basten”

Ultime notizie Milan News: le parole di Baresi

MILAN NEWS – Franco Baresi, vice presidente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole di Baresi: “Se mi sarebbe piaciuto marcare Ibrahimovic? No, meglio come compagno. E’ incredibile quello che riesce a fare e trasmettere ai compagni, ad essere protagonista e a trovare quegli stimoli. E’ straordinario. Vuol dire che mentalmente è ancora un ventenne”.

A chi paragonerebbe Ibrahimovic: “Ai miei tempi ne avevo qualcuno. Se penso agli olandesi, Van Basten e Gullit avevano questa qualità, fisicità e personalità. Sicuramente Ibra sta facendo la differenza come la facevano loro”.

Su quando smetterà Ibrahimovic: “Non ha fine. Ibra fisicamente è in forma, mentalmente ha voglia di stupire. Solo lui può sapere quando dirà basta”

Sui meriti di Pioli: “Il Milan sta raccogliendo il lavoro e la dedizione che hanno messo negli scorsi anni, anche se i risultati non erano buoni. Dopo il lockdown è scattato qualcosa dentro nei giocatori, nel voler dimostrare che non era il vero Milan quello prima della pausa. Ora c’è consapevolezza di poter competere con tutti. Pioli credo sia stato bravo a stimolare, a trovare un modulo per coinvolgere tutti i giocatori, che ora sono a loro agio e finalmente si esprimono per quello che sono. Quello di prima non era il vero Milan”. Calciomercato Milan: si complica il rinnovo di un giocatore. VAI ALLA NOTIZIA>>>