Milan, i cinque passi che hanno portato all’exploit di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dalle pagine di Tuttosport di questa mattina vengono analizzati tutti i passi che hanno portato all’exploit di Stefano Pioli sulla panchina del Milan che danno la spiegazione di come tale risultato non sia effimero e casuale. Il primo passo che ha permesso al tecnico emiliano di raggiungere i successi del girone di ritorno è stato il cambio modulo. A livello tattico passare dal 4-3-3 al 4-4-2 e poi al definitivo 4-2-3-1 ha permesso alla squadra di fare importanti passi in avanti dal punto di vista del gioco e della manovra offensiva.

Uno schema tattico che ha esaltato le caratteristiche di moltissimi giocatori, da Bennacer a Kessie, passando per Calhanoglu e Rebic. Altro aspetto importante è stato l’asse con Paolo Maldini, pericoloso inizialmente perché se fosse arrivato Rangnick avrebbe fatto fare le valigie ad entrambi. Ma poi ha pagato, perché significa operare in piena sinergia sul mercato e non solo.

Un altro fattore è stato la durata del contratto. La nuova scadenza fissata nel 2022 permette a Pioli di poter programmare e di non vivere con la spada di Damocle sulla testa per tutta la prossima stagione. Lavorerà con serenità perché la società ha fiducia in lui. Inutile dire, poi, come sia stato fondamentale il ritorno di Ibrahimovic. La sua permanenza deve ancora essere ufficializzata, ma da gennaio ad agosto è stato decisivo per il ritorno del Milan a ottimi livelli. Infine, ha portato a buoni risultati anche la scelta di puntare su 7-8 elementi fissi ad ogni gara. Giocatori sostanzialmente inamovibili che hanno costituito un blocco importante anche per il Milan che verrà.

