Milan, Hauge: “Giocare con regolarità? Ci vorrà un po’, lo so”

Milan, la maturità di Hauge

Nel giorno in cui Stefano Pioli lo ha escluso dalla lista Uefa per i prossimi impegni in Europa League, Jens Petter Hauge ha parlato dei suoi primi mesi passati in rossonero. Ai microfoni di ‘The Kicker’, l’esterno d’attacco norvegese ha mostrato molta maturità e autocritica parlando del suo momento attuale, dimostrando inoltre umiltà e rispetto per le scelte del mister. La frase: “So che ci vorrà un po’ prima che possa giocare con regolarità“, dice tanto dell’atteggiamento e della voglia di imparare di un ragazzo a cui certamente non manca il talento.

